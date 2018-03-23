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Kılıçdaroğlu'nun güldüren seçim tahminleri

22 Mart 2018, Perşembe

FETÖ'nün kurduğu kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu geleneğini bozmadı, yine bol keseden salladı. Bu sefer seçimlerde yüzde 70 oy alacağını iddia eden KK'nın bu söylemi geçmiş seçimlerde yaptığı açıklamaları akla getirdi. 8 seçim kaybedip yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı. İşte her seçim öncesi yaptığı uçuk tahminler...
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