Kılıçdaroğlu'nun güldüren seçim tahminleri

27 / 12 24 / 11 16 / 11 17 / 3 25 / 14 25 / 11 20 / 11 20 / 16 12 / 0 20 / 12 20 / 13 17 / 5 20 / 4 25 / 7 18 / 6 21 / 6 21 / 8 16 / 4 18 / 8 15 / 10 20 / 9 15 / 7 19 / 8 21 / 9 19 / 14 24 / 6 21 / 6 13 / 3 22 / 8 20 / 8 15 / 3 19 / 8 24 / 10 22 / 9 19 / 8 18 / 7 26 / 12 23 / 7 15 / 8 14 / 4 20 / 15 26 / 12 21 / 9 23 / 10 15 / 4 18 / 7 23 / 11 23 / 12 12 / 2 23 / 12 25 / 12 16 / 4 24 / 13 18 / 11 23 / 9 19 / 13 22 / 12 23 / 16 16 / 13 20 / 7 22 / 13 22 / 12 22 / 8 29 / 12 24 / 10 19 / 5 18 / 8 23 / 10 14 / 7 23 / 10 27 / 12 20 / 10 15 / 4 24 / 11 23 / 10 22 / 7 15 / 10 16 / 3 17 / 6 19 / 9 15 / 3 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
FETÖ'nün kurduğu kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu geleneğini bozmadı, yine bol keseden salladı. Bu sefer seçimlerde yüzde 70 oy alacağını iddia eden KK'nın bu söylemi geçmiş seçimlerde yaptığı açıklamaları akla getirdi. 8 seçim kaybedip yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı. İşte her seçim öncesi yaptığı uçuk tahminler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.