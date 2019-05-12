Haberler Web TV Kılıçdaroğlu'nun gizemli yat görüşmesine "uydurma gerekçe"

Kılıçdaroğlu'nun gizemli yat görüşmesine "uydurma gerekçe"

12.05.2019 13:34

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Yannina’ adlı yatta sır bir görüşme gerçekleştirdi. Yatın sahibi Tivnikli ailesinden açıklama geldi: Bu ziyaret taziye amaçlıydı. Fakat açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Mahmur Övür, sözkonusu açıklamaya ilişkin "Neresinden bakarsanız bakın, zorlama ve uydurma bir gerekçe bu..." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları