Kılıçdaroğlu'nun gizemli yat görüşmesine "uydurma gerekçe" 12.05.2019 13:34

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Yannina’ adlı yatta sır bir görüşme gerçekleştirdi. Yatın sahibi Tivnikli ailesinden açıklama geldi: Bu ziyaret taziye amaçlıydı. Fakat açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Mahmur Övür, sözkonusu açıklamaya ilişkin "Neresinden bakarsanız bakın, zorlama ve uydurma bir gerekçe bu..." ifadelerini kullandı.