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Kılıçdaroğlu'nun gizemli görüşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı (VİDEO)

10.05.2019 10:30

Kılıçdaroğlu, denizin ortasında gizli bir görüşme yaptı. Kiminle buluştuğunu açıklamayan CHP liderinin lüks yata giderken bir vatandaş tarafından çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.


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