Yol Durumu

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ-PKK aşkı!

23 Aralık 2017, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti kara propaganda üzerinden yürütmek için tüm gayretiyle çalışıyor. Fakat her seferinde kendi söylemleriyle kendisini yalanlıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasından bugüne kadar kimlerle yan yana yürüdüğünün kanıtı...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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galah galah

hangi cümlesi yanlis:):):):) YAbu adam nasil siyaset icinde

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cevapla 24.12.2017 00:07
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