Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım bombaladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi. TAKVİM’e konuşan Yıldırım “ Mansur Bey'in çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Biz Mansur Bey'i aday gösterdiğimiz gün Ankara'yı kaybettik" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım bombaladı26.03.2019 23:48
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