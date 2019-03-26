Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı bombaladı: Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğimiz gün Ankara'yı kaybettik . 26.03.2019 21:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi. TAKVİM'e konuşan Yıldırım " Mansur Beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Biz Mansur Bey'i aday gösterdiğimiz gün Ankara'yı kaybettik" dedi.