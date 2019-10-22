Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası FETÖ elebaşı mı? 22.10.2019 16:02

Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını başarıyla temizlediği Barış Pınarı Harekatı'na toplumun her kesiminden destek yağarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise FETÖ elebaşı Gülen ile aynı çizgide buluştu. Kılıçdaroğlu'nun hükümetin Suriye politikasını eleştirirken savurduğu iftiraların FETÖ elebaşı tarafından kullanılan söylemler olması "Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası FETÖ mü?" sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı terör sevicileri rahatsız etti. Terör örgütü DEAŞ'a ve YPG/PKK'ya en ağır darbeyi vuran Türkiye'ye, Batı ve içimizdeki taşeronları iftira ve yalanlarla saldırdı.

KILIÇDAROĞLU VE FETÖ ELEBAŞI AYNI SÖYLEMDE BULUŞTU

YPG/PKK'nın bölgeden silineceğini anlayanlar DEAŞ iftirasıyla Türkiye'yi hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, harekatı karalamak için skandal ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdik. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirdiler. Gizli gizli tedavi ettiler sonra tekrar Suriye'ye gönderdiler." iddiasında bulundu. Kirli iftiranın akıl hocası da belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in argümanlarını kullandığı ortaya çıktı. Teröristbaşı Gülen de Türkiye'ye alçakça iftiralar atarak terör örgütü YPG'ye destek çıktı. Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini iddia eden Teröristbaşı Gülen de "Onu askerler yakalamışlardı. Silah doluydu. IŞİD'ciler Türkiye'de tedavi ediliyor ve dünyanın değişik yerlerine gönderiliyor" yalanını ortaya atmıştı.