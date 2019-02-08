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Kılıçdaroğlu'nun aday seçimleri partide krize yol açtı

08 Şubat 2019, Cuma

Kılıçdaroğlu, seçim kazanmayı bir kenara bıraktı. CHP'nin kalesi olan ilçeleri yakın çevresine ayırdı. Aday listeleri partide depreme yol açtı.


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