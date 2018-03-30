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Kılıçdaroğlu'nu şekilden şekile sokan CHP'li vekil

30 Mart 2018, Cuma

CHP'li Tacettin Bayır, Kılıçdaroğlu'nu Facebook'tan canlı yayınlamak isterken şekilden şekile soktu. Ortaya oldukça komik görüntüler çıktı.

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