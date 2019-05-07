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Kılıçdaroğlu'ndan YSK skandalı! YSK üyelerini hedef gösterdi

07.05.2019 14:44

YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, YSK hakimleri için "Çete mensubu" benzetmesi yaparak skandala imza attı. Bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalattı. Kılıçdaroğlu'nun bu skandalını A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Avukat Mehmet Sarı yorumladı.


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