YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, YSK hakimleri için "Çete mensubu" benzetmesi yaparak skandala imza attı. Bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalattı. Kılıçdaroğlu'nun bu skandalını A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Avukat Mehmet Sarı yorumladı.
Kılıçdaroğlu'ndan YSK skandalı! YSK üyelerini hedef gösterdi07.05.2019 14:44
- S-400’leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimi Rusya’da başlıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil
- Kılıçdaroğlu'ndan YSK skandalı! YSK üyelerini hedef gösterdi
- Kılıçdaroğlu'ndan YSK skandalı! 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalattı
- Başkan Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım
- Batan tekneden 1,1 ton uyuşturucu çıktı
- Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı
- Piyasaya sahte para süreceklerdi! Kalpazanlara operasyon kamerada
- İstanbul trafiğinde drone ile denetim
- Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına tepki: Herkes haddini bilecek
- Başkan Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama
- Diyarbakır'da PKK'ya darbe! PKK'lı teröristlere ait 3 kış sığınağı imha edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.