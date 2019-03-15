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Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin skandal açıklama

15.03.2019 13:11

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Gözü dönmüş teröristin Türkiye’yi ve Erdoğan’ı tehdit etmesine karşın Kılıçdaroğlu saldırıyı yorumlarken,"“saldırının kaynağı İslam dünyasından kaynaklanan terördür” dedi.





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