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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

16 Ocak 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ ağzıyla siyaset yapmaya devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da darbeye boyun eğmeyen kahraman milletimize ve şehitlerimize dil uzattı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Zaza Zaza

Sayın Kılıçdaroğlunun bu sözlerine çok üzüldüm. keşke bu sözleri duymasaydım.

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evet1
hayır1
cevapla 16.01.2018 21:49
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