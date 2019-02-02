CHP'nin genel başkanı olduktan sonra 9 yılda 9 kez seçime giren ve her seferinden seçimden önce, “Başaramazsam giderim” anlamına gelecek laflar eden Kılıçdaroğlu, aldığı hezimetlere hep aynı kılıfı uydurdu. Her seçim sonrası aldığı hezimeti 'Oylar çalındı' diyerek örtbas etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ve avaneleri bu yalanlarla ilgili ağız biriliği etti ve kendilerine de bunu inandırdı. Partiden avaneleri gitti Kılıçdaroğlu ise hep yerini korudu. CHP'nin 'oylar çalındı' yalanını ise yine Kılıçdaroğlu kendi sözleriyle yalanladı ve oyların çalınmadığını kendi kurdukları sistemin düzgün çalıştığını FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında itiraf etti.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Oylar çalındı ittifakı'nı üzecek sözler!02 Şubat 2019, Cumartesi
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