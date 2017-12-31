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'ndan itiraf gibi açıklamalar

30 Aralık 2017, Cumartesi
'deFETÖ skandalları bitmek bilmiyor. İtiraf gibi açıklamalar yapan , 'nin gündemini ve miting konuşmalarını FETÖ'den tutuklu danışmanının hazırladığını söyledi. Bu açıklamalar - FETÖ ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
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