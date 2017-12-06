Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ölüm tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak bir şekilde 'ölümle' tehdit etti.
CHP'nin "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" temalı toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, kürsüde ayarı iyice kaçırdı. Ağzından salyalar saça saça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek 'Senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu, ortağı olduğu FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle neyi amaçladığını da açıkça itiraf etmiş oldu.
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