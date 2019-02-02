Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında itiraf gibi açıklamalar! 02 Şubat 2019, Cumartesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Son 9 yılda 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu her seferinde ise 'Oylar çalındı' yalanına sığındı. Şimdi ise oyların çalınmadığını kendi kurdukları sistemin sorunsuz çalıştığını Küçükkaya'nın programında bakın nasıl itiraf etti.