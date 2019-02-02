CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Son 9 yılda 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu her seferinde ise 'Oylar çalındı' yalanına sığındı. Şimdi ise oyların çalınmadığını kendi kurdukları sistemin sorunsuz çalıştığını Küçükkaya'nın programında bakın nasıl itiraf etti.
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında itiraf gibi açıklamalar!02 Şubat 2019, Cumartesi
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