Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak iftira: Türkiye teröristleri... 15.10.2019 16:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak karalamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle?" diyerek iftira attı. Sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Kılıçdaroğlu varken düşmana ne gerek var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye aleyhinde çok ağır karalama ve iftiraları peş peşe sıraladı. Türkiye'nin teröristleri tedavi ettirip Suriye'ye gönderdiği yalanını atan Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı gibi çok kritik bir operasyonda tıpkı Batılı medya kuruluşları gibi davrandı. Bu sözler sosyal medyada çok sert tepkiyle karşılanırken "Kılıçdaroğlu varken düşmana ne gerek var?" yorumunda bulundular.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İFTİRA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle? Yanlış mı söylüyoruz? Hayır doğruyu söylüyoruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, doğru söyleyeni dokuz köyde karşılamak gerekir." diyerek skandala imza attı.