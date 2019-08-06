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Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! CHP'de 'tek aday' kavgası

06.08.2019 18:43

CHP'de sular durulmuyor. CHP'li belediyelerdeki akraba torpili devam ederken yeni bir tartışma daha çıktı. CHP’de tek aday kavgası başladı. Partinin eski tüfekleri, Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı. CHP’de gözler olağan kongre takvimine çevrilmişken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyon kampındaki “il kongrelerine tek aday ile gideceğiz” çıkışına tepkiler sürüyor. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu’nu ‘böyle saçma şey olmaz’ sözleriyle hedef alırken partinin il ve ilçe örgütlerinden tepki sesleri yükseliyor. CHP’de olağan kongre 2020 yılının Şubat ayında yapılacak.


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