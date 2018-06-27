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Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Fatih Portakal'dan

27 Haziran 2018, Çarşamba

24 Haziran hezimetinin ardından "Tek kaybeden AK Parti" yorumunu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Fatih Portakal'dan geldi.

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