Kılıçdaroğlu yine algı peşinde: Türkiye'de fabrika açmaya gerek yok

Kılıçdaroğlu yine algı peşinde: Türkiye'de fabrika açmaya gerek yok16.03.2019 20:38
Yurt dışından aldığı direktiflerle hareket eden, ipi Türkiye düşmanlarının elinde olan Kılıçdaroğlu yine kendisine verilen senaryoyu layıkıyla oynadı!
"TÜRKİYE'DE KİMSENİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir söyleşide "Kimsenin Türkiye'de fabrika açmasına gerek yok, çünkü Türkiye'de can güvenliği yok" diyerek algı yaratma peşine düştü.
HER FIRSATTA İHANET!
Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet ettiği, uluslararası arenada algı yaratarak Türkiye'ye yapılacak yatırımların önüne geçtiği, Türkiye düşmanlarının fonladığı medya örgütlerine "Türkiye'de demokrasi ve insan hakları yok" diyerek kara propaganda yaptığı biliniyor.
İPLERİN KİMİN ELİNDE?
Kılıçdaroğlu'nun bu skandallarına vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'ye ihanetle suçlayan vatandaşlar "Kimin sözcülüğünü yapıyorsun? İplerin kimin elinde?" yorumlarını yaptılar.
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