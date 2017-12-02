CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Rıza Sarraf davası üzerinden Türkiye'ye kurduğu kumpasa adeta sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, ABD'deki kumpas davasının başlamasıyla birlikte harekete geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde asılsız iddialar ortaya attı. Grup toplantısında sahte belgelerle sözde iddiasını ispatlandığını savundu ama belge diye gösterdiği kağıt parçalarını ne medyaya ne de savcılığa teslim etti. Peki, Kılıçdaroğlu'na talimatı kim verdi? Kılıçdaroğlu, yalanlarını neden sürdürüyor? Tüm bu soruların yanıtları analiz haberimizde...
kalan karakter 1000
Bu ülkeyi , devletini yıkmak isteyen hain kumpasçılar derhal yargılanmalı ve suçluysa kim olduğuna bakılmaksızın en ağır cezalar vatan hainliğinden verilmeli.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.