Yol Durumu

talimatı kimden aldı?

01 Aralık 2017, Cuma
lideri Kemal , 'nin davası üzerinden 'ye kurduğu kumpasa adeta sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, ABD'deki kumpas davasının başlamasıyla birlikte harekete geçti ve aleyhinde asılsız iddialar ortaya attı. Grup toplantısında sahte belgelerle sözde iddiasını ispatlandığını savundu ama belge diye gösterdiği kağıt parçalarını ne medyaya ne de savcılığa teslim etti. Peki, Kılıçdaroğlu'na talimatı kim verdi? Kılıçdaroğlu, yalanlarını neden sürdürüyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kalaycı Kalaycı

Bu ülkeyi , devletini yıkmak isteyen hain kumpasçılar derhal yargılanmalı ve suçluysa kim olduğuna bakılmaksızın en ağır cezalar vatan hainliğinden verilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 01.12.2017 15:54
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