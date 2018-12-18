Kılıçdaroğlu Suriye konusunda hep yalpaladı! 18 Aralık 2018, Salı

Fırat'ın doğusununa yapılacak olan operasyon konuşulurken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Afrin harekatıyla ilgili konuşmaları akıllara geldi. Suriye konusunda hep yalpalayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliğini alabilecek kadar gitmeli ama ben Afrin'e gidilmesini asla doğru bulmuyorum" dedi. İşte CHP liderinin o açıklamaları...