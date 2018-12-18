Fırat'ın doğusununa yapılacak olan operasyon konuşulurken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Afrin harekatıyla ilgili konuşmaları akıllara geldi. Suriye konusunda hep yalpalayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliğini alabilecek kadar gitmeli ama ben Afrin'e gidilmesini asla doğru bulmuyorum" dedi. İşte CHP liderinin o açıklamaları...
Kılıçdaroğlu Suriye konusunda hep yalpaladı!18 Aralık 2018, Salı
- Terör örgütü PKK/YPG’nin Ayn El Arab'daki tünelleri drone ile görüntülendi
- Kılıçdaroğlu Suriye konusunda hep yalpaladı!
- Ali Koç 3 Temmuz sorusuna tepki gösterdi
- Ali Koç neden Ersun Yanal'ı getirdiğini anlattı
- Görüntüleri ortaya çıktı! Rehineleri 'canlı kalkan' yapmışlar
- Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti
- Ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı
- Ayşen Gruda'nın doktorlarından açıklama
- Canan Karatay'dan korkutan açıklama: 'Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler'
- Hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve okula götürdüğü kızı öldü
- CHP’den provokatif davet! Yine “sokak çağrısı” yaptılar
- ABD’den Fırat’ın doğusunda yeni plan!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.