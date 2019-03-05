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Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi rezil etti: Başarı hikayesi yok

05.03.2019 11:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a Muharrem İnce'yi neden aday göstermediniz sorusuna 'Muharrem İnce'nin bir başarı hikayesi yok' cevabını verdi.


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