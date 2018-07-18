Yol Durumu

Kılıçdaroğlu MİT TIR'ları kumpasına desteği itiraf etti

17 Temmuz 2018, Salı

MİT TIR'ları kumpasına partice ve kişisel bir şekilde destek verdiğini itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen sahte belgeleri paylaştığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları