Kılıçdaroğlu körüklediği başörtüsü nefretinden "öz eleştiri" ile sıyrılmaya çalıştı! 21.11.2019 10:57

Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat Programı'nda İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Başörtüsü konusunda geçmişte yaptığı talihsiz açıklamaları ve partisinin başörtüsü düşmanlığı sebebiyle yaşanan başörtü saldırılarını unutan Kılıçdaroğlu, kendisini ve partisini aklamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu çabaları geçmişte başörtüsü hakkında ettiği sözleri akıllara getirdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında yapmış olduğu o talihsiz açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah FOX TV'deki Çalar Saat Programı'nda gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda başörtülü gençlere yapılan saldırıların artması ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i kastederek "Bu kadına haddini bildirin" demesi üzerine artan tepkiler sonrası kendisini ve partisini aklamaya çalıştı.



KÖRÜKLEDİKLERİ NEFRETE "PROVOKASYON" DEDİ!

Kılıçdaroğlu, yıllarca körüklediği ve saldırılara kadar varan başörtüsü nefretini unutturmaya çalışarak "Başörtüsü olayı Türkiye'nin gündeminden çıkmışken, bazı provokatörler ortaya çıkmaya başladı. Hiç gereksiz, caddede yürüyor bir kadın, başı açık bir kadın başörtülü bir kadına vurmaya çalışıyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Kadın kardeşlerimiz nasıl giyinirlerse giyinsinler, onlara saygı göstermek bizim görevimizdir. Ben ve benim partim, onların sorunlarına çözüm bulmak için onların emrindedir" ifadelerini kullandı.

ÖZ ELEŞTİRİYLE SIYIRMA ÇABASI!

Artan başörtü saldırıları ve körüklenen nefret sonrası eleştiri okları yeniden üzerine dönen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bizim, bir kabahatimiz oldu, CHP'nin, onu da söyleyeyim rahatlıkla. Öz eleştiriyse, öz eleştiri. Biz, bir başörtüsü meselesini Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? O kadının mutfağında, evinde huzur var mı, çocuğunun işi gücü var mı, kız çocuğu üniversiteye gidiyor mu? Biz bununla ilgilenmek zorundaydık ve bununla ilgilendik" sözleriyle kendisini ve partisini aklamaya çalıştı.

YILLAR ÖNCE BÖYLE KONUŞMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'de başörtüsü konusunda kendini aklamaya çalışması, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaları akla getirdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir TV programında başörtüsünden rahatsızlığını dile böyle getirmiş ve "Belki de türban takanlar bir süre sonra çıkaracaklar. Ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" ifadelerini kullanmıştı.