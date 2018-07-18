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Kılıçdaroğlu "Kimse Atatürk'ün şu sözünü unutmasın" dedi ve unuttu!

17 Temmuz 2018, Salı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, gaf koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Mustafa Kemal’in şu sözünü unutmasın’ dedi ve Atatürk'ün sözlerini kendisi unuttu! İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından kameralara yansıyan o anlar...

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