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Kılıçdaroğlu Kalamış Marina'da yatta gizlice kiminle görüştü? Mahmut Övür canlı yayında cevapladı (VİDEO)

10.05.2019 10:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da bir yatta gizli buluşmasıyla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kimin yatına bindi? Acaba bu yat eski Cumhurbaşkanı Gül'e yakınlığıyla bilinen bir işadamına ait olabilir mi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür canlı yayında bu gizli görüşme hakkındaki bütün soruları detaylarıyla anlattı.


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