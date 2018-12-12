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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme!

12 Aralık 2018, Çarşamba

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı kapsamında, bu akşam bir araya gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, ittifaka ilişkin görüşmelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayınında aktardı.


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