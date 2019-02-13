Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı gizlemek için kurmaylarına konuşma yasağı getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yapılan gizli ittifakı gizlemek için avanelerine konuşma yasağı getirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin açıkça başta İstanbul, İzmir ve Adana olmak üzere CHP-İyi Parti ittifakını destekleyeceğini açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, İyi Parti tabanının tepkisini çekmemek için bu ittifakı gizli tutmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Kılıçdaroğlu son çare olarak kurmaylarına partinin adaylarıyla ilgili konuşma yasağı getirdi.
Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı gizlemek için kurmaylarına konuşma yasağı getirdi13.02.2019 12:50
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