Kılıçdaroğlu "farklı düşünce" dediği ihanet bildirisine sahip çıktı

Her fırsatta terör örgütleriyle yakın temas içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’nın ağzıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni katil ilan eden ihanet bildirisine imza atan akademisyenleri savundu. Kılıçdaroğlu, hendek terörüne destek veren ihanet bildirisini “farklı düşünce” olarak yorumladı.
Kılıçdaroğlu "farklı düşünce" dediği ihanet bildirisine sahip çıktı14.03.2019 14:42
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