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Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

24 Temmuz 2018, Salı

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Erdoğan'a "Faizleri artırma da görelim" çıkışı yaptı.

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