Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi

Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi26.03.2019 20:21
Eyüpsultan'da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nun soy ismini söyleyemedi. Defalarca Emel Bilenoğlu'nun soy ismini telaffuz etmekte güçlük çeken Kılıçdarağlu, en sonunda "Bilaloğlu" diyerek büyük gaf yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Eyüpsultanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Karadolap Mahallesi'nde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu'na, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nu eşlik etti. Konuşmasında Emel Bilenoğlu'nun soy ismini bir türlü söyleyemeyen Kılıçdaroğlu, en sonunda 'Bilenoğlu' diyeceğine 'Bilaloğlu' diyerek büyük bir gafa imza attı.
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