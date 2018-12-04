CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bilgisizliğinin kurbanı oldu. Öyle ki, Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın canlı izlediği G-20 Zirvesi’nde Cemal Kaşıkçı cinayetini Başkan Erdoğan’ın gündeme getirmediğini ve olayı sadece o ülkenin başbakanının dile getirdiğini iddia etti. Ancak gerçek öyle değildi. İşte Kılıçdaroğlu’nu her zamanki gibi yalanlayan o video…
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetini G-20'de gündeme getirmediğini iddia etti04 Aralık 2018, Salı
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetini G-20'de gündeme getirmediğini iddia etti
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