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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetini G-20'de gündeme getirmediğini iddia etti

04 Aralık 2018, Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bilgisizliğinin kurbanı oldu. Öyle ki, Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın canlı izlediği G-20 Zirvesi’nde Cemal Kaşıkçı cinayetini Başkan Erdoğan’ın gündeme getirmediğini ve olayı sadece o ülkenin başbakanının dile getirdiğini iddia etti. Ancak gerçek öyle değildi. İşte Kılıçdaroğlu’nu her zamanki gibi yalanlayan o video…


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