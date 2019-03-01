Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü 01.03.2019 16:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük icraatı çöp dağları olan kendi partisinin yönettiği belediyeleri utanmadan övdü. "Gelin nasıl hizmet yaptığımızı görün." diyen Kılıçdaroğlu kendine yine güldürdü.