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Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü

01.03.2019 16:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük icraatı çöp dağları olan kendi partisinin yönettiği belediyeleri utanmadan övdü. "Gelin nasıl hizmet yaptığımızı görün." diyen Kılıçdaroğlu kendine yine güldürdü.


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