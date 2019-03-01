CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük icraatı çöp dağları olan kendi partisinin yönettiği belediyeleri utanmadan övdü. "Gelin nasıl hizmet yaptığımızı görün." diyen Kılıçdaroğlu kendine yine güldürdü.
Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü01.03.2019 16:18
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- Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü
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