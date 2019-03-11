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Kılıçdaroğlu Antalya'da CHP'ye oy vermeyen esnafı azarladı

11.03.2019 10:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da esnaf odasında düzenlenen programda konuştu. CHP'ye oy vermeyen esnafa sitem eden Kılıçdaroğlu hükümeti destekleyen esnafları azarladı ''nasıl oy veriyorsunuz'' diye tepki gösterdi. Alışveriş merkezlerini hükümetin kurduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu büyük AVM'lerden yakınan esnafa, "Kim kurdu hükümet kurdu kime oy verdin hükümete oy verdin" diyerek bir skandala daha imza attı.


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