Kılıçdaroğlu açıkladı İnce yalanladı

Kılıçdaroğlu açıkladı İnce yalanladı21 Haziran 2018, Perşembe
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 20 Haziran 2018'de katıldığı bir televizyon programında "Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse CHP'den istifa edecek" dedi. Kılıçdaroğlu'na yalanlama ise uzaklardan gelmedi!
Kılıçdaroğlu ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, yalnızca 1 gün sonra kendisine sorulan istifa sorusuna "hayır, istifa etmeyeceğim" dedi.
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