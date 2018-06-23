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Kılıçdaroğlu açıkladı İnce yalanladı

21 Haziran 2018, Perşembe

24 Haziran seçimleri yaklaşırken CHP tutarsız, çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 20 Haziran 2018'de katıldığı bir televizyon programında "Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse CHP'den istifa edecek" dedi. Kılıçdaroğlu'na yalanlama ise uzaklardan gelmedi!

Kılıçdaroğlu ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, yalnızca 1 gün sonra kendisine sorulan istifa sorusuna "hayır, istifa etmeyeceğim" dedi.
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