Kılavuzu Kılıçdaroğlu olan Ekrem İmamoğlu, fena rezil oldu

Meydanlara her çıktığında AK Parti yönetimini "İstanbul'a bir tane bile kültür merkezi yapmadılar" diyerek suçlayan Ekrem İmamoğlu, yine baltayı taşa vurdu. Beton Ekrem, Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Başkan'ın fotoğrafının önünde konuşma yaptı.
KILAVUZU BAY KEMAL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay mitinginde skandal ifadeler kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hatay'a 6 baraj yaptık' sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu baraj yapılmadığını iddia etmişt. İşte kılavuzu Bay Kemal olan İmamoğlu...
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