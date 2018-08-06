Kiki Challenge akımı nedir? İşte interneti kasıp kavuran o akım 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Dünyayı son dönemde kasıp kavuran "Kiki Challenge" akımı ile ilgili sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. İnsanların eğlendiği ve dans ettiği bu akım, bir o kadar da tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Peki ama nedir bu Kiki Challenge akımı?