Kiki Challenge akımı interneti kasıp kavuruyor! Kiki Challenge akımı nedir? 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Dünyayı son dönemde kasıp kavuran "Kiki Challenge" akımı ile ilgili sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. İnsanların eğlendiği ve dans ettiği bu akım, bir o kadar da tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Peki ama nedir bu Kiki Challenge akımı?

Sosyal medyanın güçlenmesi, birçok akımın ya da olayın daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlıyor. Kimileri için ilginç, kimileri için saçma olan bu akımlara son dönemde bir yenisi eklendi: Kiki Challenge.

Çalışır halde olan arabadan inip yol üzerinde dans etmeye dayalı bir akım olan Kiki Challenge, tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı.

Akımla ilgili birçok video sosyal medyada paylaşılırken, Türkiye'den de bu olaya dahil olan isimler yok değil. Öyle ki, ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın yayınladığı Kiki Challenge videosu, hakkında soruşturma açılmasına sebep bile oldu