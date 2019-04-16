Kıdeme çifte güvence! 1 güne bile tazminat

Kıdem Tazminatı Fonu’yla birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde. Sistemde 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı reformu kapsamında ikili fon sistemi masaya yatırılıyor. Kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilirken, tamamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber Kıdem Garanti Fonu da kurulması seçeneği de değerlendirilecek. Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, bir gün dahi çalışanın hakkı fona yatırılacak. Fonların yatırım alanlarını devlet belirleyecek. Bireysel hesaba işveren her ay prim yatıracak, devlet katkısı işvereni rahatlatacak.
TEK HESAP
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatı açıklamasının ardından gözler taraflarla yapılacak toplantıya ve sistemin detaylarının nasıl şekilleneceğine çevrildi. Kıdem tazminatı belirsiz bir alan olmaktan çıkıp çalışana nakden ödemenin yapılabildiği bir sisteme dönüşecek. Fona ne kadar kesinti yapılacağı, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdemlerin durumu gibi temel konularda tarafların uzlaşması esas alınacak. Ekonomi yönetiminin daha önce hazırladığı kıdem paketi Kıdem Tazminatı Fonu ve Kıdem Garanti Fonu olmak üzere iki ayak üzerine oturtulmuştu. Buna göre; şirket iflas ettiğinde, battığında bu Garanti Fonu devreye girecek. Tek bir çalışan mağdur olmayacak, bir günlük de olsa kıdemi bu Fon'dan ödenecek. Fon ile çalışanlara gelir getiren bir yapı kurulacak.
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