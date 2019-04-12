Kıdem tazminatında yeni dönem nasıl olacak? Kıdem tazminatı fonu ne zaman devreye girecek? 12.04.2019 12:49

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan kıdem tazminatı fonu ile ilgili ayrıntıları araştıran çalışanlar yeni sistemin neler kazandıracağını öğrenmek istiyor. Peki kıdem tazminatı fonu ne zaman devreye girecek? Kıdem tazminatını kimler alabilecek? İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatı ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatında yeni sistem ile ilgili merak edilen soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında cevapladı.