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Kıbrıslı Türklerden 'Zeytin Dalı'nı hazmedemeyen gazeteye tepki

22 Ocak 2018, Pazartesi
Kıbrıs’ta yayınlanan “Afrika” isimli gazetenin Türkiye’yi işgalci gösteren yayınlarına Kıbrıs halkı bu sabah tepki gösterdi. Kıbrıslı Türkler ay yıldızlı bayraklarla söz konusu gazetenin önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu. Halkın tepkisi sürüyor.
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