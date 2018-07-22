Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj

20 Temmuz 2018, Cuma

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü için videolu anma mesajı hazırlandı. Twitter'dan paylaşılan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntüler yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları