KKTC açıklarında bir mülteci gemisi battı. İlk belirlemelere göre 19 mültecinin cansız bedenine ulaşılırken 103 kişi kurtarıldı, 25 kişi ise kayboldu..
Kıbrıs açıklarında göçmen teknesi battı: 19 ölü, 25 kayıp .18 Temmuz 2018, Çarşamba
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