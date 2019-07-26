Kâğıthane'de korkunç kaza: 2'si ağır 3 yaralı 26.07.2019 05:24

Kâğıthane'de kontrolden çıkan minibüs, önce bariyerlere çarptı sonra devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.