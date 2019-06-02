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Keskin AK Parti adayı Dede Yıldırım'dan açıklama

02.06.2019 20:27

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı. Yıldırım, duygularını ilk kez A Haber aracılığıyla paylaştı. Keskin ilçesindeki vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım "Keskin'e hayırlı olsun, inşallah bu netice fazlasıyla İstanbul'da da olur. Gülen AK Parti olur, kazanan millet olur. Keskin sonuçları İstanbul'un aynası olacak" ifadelerini kullandı.


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