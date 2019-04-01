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Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı

01.04.2019 18:03

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı.


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