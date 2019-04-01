Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı.
Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı01.04.2019 18:03
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