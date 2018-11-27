Son dakika... Kerkük'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kerkük'teki Tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın26 Kasım 2018, Pazartesi
- Kerkük'teki Tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın
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