Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' olarak bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar suç örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kerimcan Durmaz hakim karşısında!22.10.2019 15:42
- Galatasaray Real Madrid maçı şifreli mi? GS Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- Çekilme sürüyor! Kamışlı'dan ayrılan YPG konvoyu böyle görüntülendi
- Son dakika: Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü savcı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden "beyaz fosfor bombası" iddiaları hakkında açıklama
- Kuzey Irak'ta üst düzey 2 PKK'lıya operasyon: Demhat Agit ve Cemil Amed öldürüldü
- Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası FETÖ elebaşı mı?
- Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu okudu, CHP'liler alkışladı
- MSB'den 22.01 açıklaması!
- Kerimcan Durmaz hakim karşısında!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu
- Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı olarak gösterilen Yunus Kahraman'ın ifadesi ortaya çıktı
- Soçi'deki Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden yeni görüntüler geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.