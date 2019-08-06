Kerem Bürsin, yakın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omurgasını kırdı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla alay konusu oldu. Paylaştığı videoda Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin'e yorum yağdı. İşte Kerem Bürsin'in açıklaması...
Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!06.08.2019 14:06
- Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!
- Müge Anlı'nın yıllar önce Hülya Avşar'la yaptığı röportaj sosyal medyayı salladı
- Mardin'de engelli kız ve babaya "Bana niye oy vermedin" dayağı
- YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama
- Başkan Erdoğan: ABD’den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz
- İstanbul Ataşehir'de korkunç olay! Cam silerken 4. kattan düştü
- Şişli'de dehşet! Kendisini uyaran görevliyi defalarca bıçakladı
- FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli maganda kameralarda
- İzmir'de mucizevi kurtuluş! Bu araçtan sağ çıktı...
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı
- Son dakika: Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.