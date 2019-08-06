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Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!

06.08.2019 14:06

Kerem Bürsin, yakın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omurgasını kırdı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla alay konusu oldu. Paylaştığı videoda Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin'e yorum yağdı. İşte Kerem Bürsin'in açıklaması...


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